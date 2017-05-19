Три террориста-смертника атаковали университет в нигерийском Майдугури

ТУНИС, 19 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Четыре сотрудника охраны университета Майдугури (город на северо-востоке Нигерии) получили ранения в результате атаки трех террористов-смертников. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, боевики были вооружены автоматом Калашникова и двумя самодельными взрывными устройствами, которые были приведены в действие на территории учебного заведения. Как отмечают очевидцы, один из террористов-смертников подорвал себя около женского общежития, второй взрыв прогремел около здания факультета ветеринарной медицины.

"Четверо сотрудников охраны университета получили ранения, - сообщил агентству один из спасателей, принимавший участие в эвакуации студентов. - В результате происшествия обошлось без жертв. Все террористы уничтожены".

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту вылазку.

Ранее, 13 мая, около университета Майдугури были также уничтожены три террориста-смертника, планировавших атаку на учебное заведение, погиб один из сотрудников охраны. Двое мужчин и одна женщина попытались проникнуть в университет Майдугури, но были замечены охраной учебного заведения, которые остановили боевиков для проведения мероприятий по идентификации личности, сообщил представитель Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (MENA) Нигерии Абдулкадир Ибрагим.

Во время беседы с сотрудниками охраны двое террористов привели в действие свои взрывные устройства, в результате чего погиб один из охранников, второй получил ранения. Третий смертник укрылся в непосредственной близости от здания университета и позже также подорвал себя, в результате взрыва незначительный ущерб получило здание, никто не пострадал.