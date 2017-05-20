AP: Трамп воздержится от заявлений о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 20 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп воздержится от заявлений о важности демократических процессов и соблюдении прав человека во время воскресного обращения к лидерам мусульманского мира в Саудовской Аравии. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP), в распоряжении которого попал проект выступления главы вашингтонской администрации.

"Мы здесь не для того, чтобы читать лекции, рассказывать другим людям, как жить, что делать и кем быть. Вместо этого мы предлагаем партнерские отношения в построении лучшего будущего для всех нас", - говорится в документе. По данным AP, Трамп также выступит с призывом к единству в борьбе с радикальными течениями в мусульманском мире. Он подчеркнет необходимость "вышвырнуть террористов из мечетей".

"Это не битва между разными религиями, разными сектами или разными цивилизациями. Это битва между теми, кто стремится уничтожить человеческую жизнь, и теми, кто стремится ее защитить, - отмечается в документе. - Это битва между добром и злом".

Президент, подчеркивает агентство, во время обращения откажется от своей антимусульманской риторики, к которой он прибегал во время избирательной кампании. Так, в документе отсутствует выражение "радикальный исламский терроризм", которое республиканец регулярно употреблял, когда в прошлом году говорил о борьбе с экстремизмом. Трамп будет позиционировать себя "эмиссаром американского народа, который передаст послание дружбы и надежды".

Критика Сирии и Ирана

Трамп намерен осудить президента Сирии Башара Асада за совершение "отвратительных преступлений против человечности" и власти Ирана за приписываемую им ответственность в росте насилия в Сирии. Трамп призовет "поступающие по совести страны Ближнего Востока" работать сообща, чтобы "ослабить дестабилизирующее влияние Ирана, восстановить более стабильный баланс сил в регионе и молиться за тот день, когда у иранского народа появится справедливое и ответственное правительство, которого они заслуживают". Президент считает, что иранцы "долго страдают" от "безрассудных попыток своих лидеров доминировать над соседями".

При этом в текст выступления до воскресенья могут быть внесены правки.

Глава вашингтонской администрации отправился в пятницу с визитом в Саудовскую Аравию. Это первый этап его дебютной зарубежной поездки, в ходе которой политик собирается также посетить Израиль и Ватикан, а затем принять участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров Группы семи ведущих западных стран на Сицилии.

В преддверии визита газета Washington Post писала, что "в Саудовской Аравии Трамп обнародует планы создания "арабской НАТО". Позже на брифинге для иностранных журналистов в Вашингтоне один из высокопоставленных сотрудников Белого дома подтвердил ТАСС, что "общая тема поездки - более равномерное распределение общей нагрузки" и предоставление союзникам США в разных регионах "большей роли в обеспечении безопасности".