Эксперт: Казахстану и России нужно шире использовать ШОС и ОДКБ для борьбы с терроризмом

АСТАНА, 20 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстану и России нужно активнее использовать потенциал региональных объединений - ШОС, СВМДА и ОДКБ - для сотрудничества в противодействии терроризму. Такое мнение высказал ТАСС председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин в кулуарах казахстанско-российского экспертного форума в Астане.

Эксперт отметил, что между казахстанскими и российскими спецслужбами и правоохранительными органами сейчас существует "очень тесная и эффективная координация" в борьбе с терроризмом. "Но сама угроза нарастает, различные группировки и организации тоже пытаются наладить между собой координацию. Особенно мы видим это в Сирии, где северокавказские, например, группировки начали координироваться с центральноазиатскими группировками. Мы видим, что, к сожалению, проблема и угроза начинают выходить на определенный новый уровень", - считает Карин.

Совершенствовать механизмы противодействия угрозам

По его мнению, в этой ситуации странам необходимо совершенствовать механизмы сотрудничества, чтобы противостоять новым вызовам. "Это уже соответствует тому, чтобы мы в свою очередь тоже меняли и совершенствовали эти механизмы, как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних наших контактов. Казахстан и Россия являются активными участниками разных региональных объединений - ШОС, СВМДА, ОДКБ - и мне кажется, не всегда в полной мере мы, может быть, используем потенциал этих структур, потому что это вопрос базы данных. Это не только взаимодействие между спецслужбами, но и взаимодействие на других уровнях, в том числе между экспертами", - отметил Карин.

Как считает эксперт, многие вопросы предупреждения терроризма зачастую находятся вне сфер компетенции спецслужб. "Особенно, когда речь касается факторов и причин. Спецслужбы и правоохранительные органы могут предпринимать действия, когда формируются какие-то группировки, налаживаются какие-то каналы доступа к оружию", - пояснил Карин.

С его точки зрения, когда речь идет о нейтрализации причин терроризма, должен подключаться более широкий комплекс инструментов. "Например, совместный анализ причин в социальных и в экономических сферах, чтобы мы предпринимали какие-то точечные действия там, где мы видим, к сожалению, такой прорыв", - резюмировал глава Казахстанского совета по международным отношениям.

19-20 мая в Астане проходит казахстанско-российский экспертный форум, организованный Фондом развития и поддержки клуба "Валдай", Институтом системных исследований "Парасат" и Казахстанским советом по международным отношениям. В его работе принимают участие ведущие эксперты двух стран.