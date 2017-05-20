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На вооружении батальона НАТО в Латвии будут стоять танки и бронемашины

Международная панорама
20 мая, 12:56 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Албания направит в Латвию 18 саперов, Италия - 160 пехотинцев и бронемашины, Польша - танковую роту с 160 военными

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РИГА, 20 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Танки, бронемашины будут стоять на вооружении дислоцированного в Латвии многонационального сводного батальона НАТО, который находится под эгидой ВС Канады. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"Вооруженные силы Канады в рамках расширения присутствия НАТО направят в Латвию 450 пехотинцев из механизированного пехотного батальона, бронемашины, элементы поддержки и разведвзвод", - процитировало местное информационное агентство LETA  заявление минобороны.

Албания направит в Латвию 18 саперов, Италия - 160 пехотинцев и бронемашины, Польша - танковую роту с 160 военными. Еще 50 военнослужащих в Латвию направит Словения, а Испания дислоцирует 300 военных из механизированной пехотной роты, бронемашины, танки и военных инженеров.

На саммите альянса в Варшаве в июле прошлого года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала текущего года. Численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении.

В республику уже прибыла группа военных инженеров из Канады для строительства военной базы. В ее состав вошли около 50 военнослужащих инженерного подразделения ВС Канады. В Латвии они построят базовый лагерь, рассчитанный на 500 военных. В страну также уже была доставлена боевая техника и экипировка ВС Канады для подготовки развертывания международного батальона НАТО.

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