В 2016 году в КНР было создано 2 млн новых вредоносных программ

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ПЕКИН, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Число выявленных в 2016 году новых вредоносных программ, предназначенных для атак на мобильные устройства в китайском сегменте интернета, составило около 2 млн. Это на 39% превысило аналогичный показатель предыдущего года, говорится в обнародованном докладе Китайского национального центра интернет-безопасности (CNCERT).
"В Китае насчитывает около 2,3 млрд мобильных устройств, из которых 1,9 млрд работают на системе Android. Еще 310 млн устройств на операционной системе iOS. Большинство из выявленных 2,05 млн вредоносных программ написаны для совершения атак на системы Android", - заявил старший инженер CNCERT Хэ Нэнцян.
Согласно оценкам компании Qihoo 360, являющейся одним из лидеров на китайском рынке антивирусного программного обеспечения, в 2016 года в китайском сегменте интернета зафиксировано 62,73 млрд хакерских атак.