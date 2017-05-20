Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Последняя группа боевиков покидает северный пригород сирийского города Хомс

Международная панорама
20 мая, 13:48 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

В соответствии с соглашением о локальном примирении на предыдущих этапах с 13 марта по 18 мая из Эль-Ваера было выведено свыше 5,5 тыс. членов бандформирований

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вывод последней группы боевиков начался  из пригорода Эль- Ваер на севере сирийского провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в первую половину дня 460 из примерно 600 членов бандформирований, которые отказались сдаваться сирийским войскам, уже покинули это предместье вместе с семьями.

Часть из них направилась в населенный пункт Дарет-эль- Кебира на севере провинции Хомс, другие - в пограничный с Турцией город Джараблус и провинцию Идлиб.

В соответствии с соглашением о локальном примирении на предыдущих этапах с 13 марта по 18 мая из Эль-Ваера было выведено свыше 5,5 тыс. членов бандформирований, в том числе сторонники экстремистской группировки "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ).

Как заявил губернатор провинции Хомс Талляль аль- Баррази, около 1,2 тыс. вооруженных оппозиционеров воспользовались предоставленной правительством амнистией и согласились пройти проверку в правоохранительных органах, чтобы вернуться к мирной жизни.

Аль-Баррази отметил, что Эль-Ваер перейдет  под полный контроль сирийских властей. Этот пригород служил последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 года по условиям перемирия туда временно переместились 5 тыс. боевиков из старинных кварталов города.

По сведениям губернатора, в настоящий момент ведутся переговоры о выводе боевиков из Растана, Талбисы и Эль-Хоулы, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В интернете появилось видео драки россиянина с мексиканцами в Канкуне
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранности мощей Николая Угодника
3
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
4
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
5
В Москве задержана няня, похитившая 3 млн рублей
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
В Москве задержан водитель такси, который увез мужчину, кричавшего "Аллах Акбар"
Темы дня
Загрузка...
Реклама