Последняя группа боевиков покидает северный пригород сирийского города Хомс

БЕЙРУТ, 20 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Вывод последней группы боевиков начался из пригорода Эль- Ваер на севере сирийского провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в первую половину дня 460 из примерно 600 членов бандформирований, которые отказались сдаваться сирийским войскам, уже покинули это предместье вместе с семьями.

Часть из них направилась в населенный пункт Дарет-эль- Кебира на севере провинции Хомс, другие - в пограничный с Турцией город Джараблус и провинцию Идлиб.

В соответствии с соглашением о локальном примирении на предыдущих этапах с 13 марта по 18 мая из Эль-Ваера было выведено свыше 5,5 тыс. членов бандформирований, в том числе сторонники экстремистской группировки "Джебхат ан- Нусра" (запрещена в РФ).

Как заявил губернатор провинции Хомс Талляль аль- Баррази, около 1,2 тыс. вооруженных оппозиционеров воспользовались предоставленной правительством амнистией и согласились пройти проверку в правоохранительных органах, чтобы вернуться к мирной жизни.

Аль-Баррази отметил, что Эль-Ваер перейдет под полный контроль сирийских властей. Этот пригород служил последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 года по условиям перемирия туда временно переместились 5 тыс. боевиков из старинных кварталов города.

По сведениям губернатора, в настоящий момент ведутся переговоры о выводе боевиков из Растана, Талбисы и Эль-Хоулы, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса.