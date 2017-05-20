Не менее десяти боевиков ИГ уничтожены на востоке Афганистана

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ТУНИС, 20 мая. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. По меньшей мере десять боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожены в ходе совместной операции афганских сил безопасности в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило в субботу Министерство внутренних дел исламской республики.
"В ходе совместной операции афганских сил безопасности в районе Шапархар провинции Нангархар уничтожены по меньшей мере 10 боевиков ИГ, в том числе один из влиятельных полевых командиров организации, шесть террористов получили ранения", - говорится в сообщении.
В ходе операции, по данным ведомства, также был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, который принадлежал ликвидированной группе боевиков.
О жертвах среди представителей сил безопасности и гражданского населения не сообщается.
Как сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя афганской армии, по меньшей мере восемь боевиков радикального движения "Талибан", в том числе два местных полевых командира, уничтожены в субботу в результате авиаудара в провинции Фарьяб на севере Афганистана.
"Целью операции, проведенной рано утром в субботу, являлись убежища талибов в районе Алмар", - сказал агентству представитель ВС Афганистана Насратулла Джамшиди. - В результате авиаудара ранения также получили пять боевиков".
Как подчеркивают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще полевые командиры и боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) присягают на верность ИГ.