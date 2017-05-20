CNN: Коми считает, что Трамп пытался повлиять на расследование ФБР по России

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НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший директор ФБР США Джеймс Коми полагает, что президент Дональд Трамп старался повлиять на ход расследования, касающегося утверждений о связях предвыборного штаба республиканца с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN.
По сведениям его источника, Коми в настоящее время придерживается мнения, что американский лидер целенаправленно предпринимал соответствующие попытки. При этом экс-директор ФБР не знает, какими именно мотивами руководствовался Трамп и поэтому не утверждает, что американский лидер таким образом препятствовал правосудию.
CNN отмечает, что отношения Коми и Трампа не сложились практически сразу после инаугурации нового американского лидера. Хозяин Белого дома якобы в общении с Коми выходил за рамки протокола.
Ранее на этой неделе газета New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением Коми с поста директора ФБР просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Издание ссылалось на служебную записку, якобы составленную Коми после разговора с президентом в Белом доме 27 января. Трамп и его помощники не раз заявляли, что эти утверждения New York Times не соответствуют действительности.
Трамп отправил Коми с поста директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.