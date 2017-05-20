Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Коми считает, что Трамп пытался повлиять на расследование ФБР по России

Международная панорама
20 мая, 18:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Однако экс-директор ФБР не знает, какими мотивами руководствовался президент США и поэтому не утверждает, что было препятствие правосудию, сообщает телеканал

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Бывший директор ФБР США Джеймс Коми полагает, что президент Дональд Трамп старался повлиять на ход расследования, касающегося утверждений о связях предвыборного штаба республиканца с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источника, Коми в настоящее время придерживается мнения, что американский лидер целенаправленно предпринимал соответствующие попытки. При этом экс-директор ФБР не знает, какими именно мотивами руководствовался Трамп и поэтому не утверждает, что американский лидер таким образом препятствовал правосудию.

CNN отмечает, что отношения Коми и Трампа не сложились практически сразу после инаугурации нового американского лидера. Хозяин Белого дома якобы в общении с Коми выходил за рамки протокола.

Ранее на этой неделе газета New York Times сообщила, что Трамп перед увольнением Коми с поста директора ФБР просил его прекратить расследование в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Издание ссылалось на служебную записку, якобы составленную Коми после разговора с президентом в Белом доме 27 января. Трамп и его помощники не раз заявляли, что эти утверждения New York Times не соответствуют действительности.

Трамп отправил Коми с поста директора ФБР в отставку 9 мая. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко объявил об отправке в Донбасс танков Т-80
2
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
3
Сборная России проиграла канадцам в полуфинале чемпионата мира по хоккею
4
Меланья и Иванка Трамп в Эр-Рияде не стали покрывать голову
5
"Мотор Сич" нашла рынки сбыта двигателей взамен российского
6
В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец
7
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
Темы дня
Загрузка...
Реклама