Свыше 2,6 тыс. человек задержаны в ходе акций протеста в Венесуэле

МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Число задержанных во время антиправительственных манифестаций в Венесуэле с начала апреля превысило 2,6 тыс. человек. Об этом сообщила неправительственная организация (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

"С 1 апреля за протесты арестованы 2614 человек, - написал в своем Twitter директор НПО Гонсало Имиоб. - 1050 остаются под стражей, из 331 гражданских, представших перед военными судами, 168 находятся за решеткой". В субботу в Венесуэле вновь проходят уличные акции протеста. По данным газеты El Nacional, в столкновениях с силовиками в штате Тачира пострадали не менее пяти человек.

Поводом для самых массовых акций протеста за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.

Согласно подсчетам оппозиции, за это время от действий силовиков погибли порядка 50 человек, сотни пострадали.