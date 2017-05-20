Свыше 2,6 тыс. человек задержаны в ходе акций протеста в Венесуэле

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МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Число задержанных во время антиправительственных манифестаций в Венесуэле с начала апреля превысило 2,6 тыс. человек. Об этом сообщила неправительственная организация (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".
"С 1 апреля за протесты арестованы 2614 человек, - написал в своем Twitter директор НПО Гонсало Имиоб. - 1050 остаются под стражей, из 331 гражданских, представших перед военными судами, 168 находятся за решеткой". В субботу в Венесуэле вновь проходят уличные акции протеста. По данным газеты El Nacional, в столкновениях с силовиками в штате Тачира пострадали не менее пяти человек.
Поводом для самых массовых акций протеста за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.
Согласно подсчетам оппозиции, за это время от действий силовиков погибли порядка 50 человек, сотни пострадали.