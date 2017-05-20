NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Китайские власти выявили в КНР в период с 2010 по 2012 год около двух десятков информаторов ЦРУ США и нанесли серьезный ущерб американским разведывательным операциям в стране. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

Одна из крупнейших неудач

По сведениям источников из числа действующих и бывших официальных лиц США, "в общей сложности китайцы убили или заключили в тюрьму от 18 до 20 информаторов ЦРУ в Китае". Как отмечает издание, Пекину удалось разрушить американскую разведывательную сеть, которую создавали в течение многих лет. Одного из тех, кто сотрудничал с ЦРУ, якобы "застрелили во дворе правительственного здания перед коллегами" в качестве предостережения.

В публикации говорится, что действующие и бывшие американские чиновники охарактеризовали данные события как одну из крупнейших неудач для США в разведывательной сфере за десятилетия. Как указывает издание, следователи пока так и не установили причину произошедшего. "Одни были убеждены, что секретный агент в ЦРУ предал США. Другие считали, что китайцы проникли в секретные системы, с помощью которых США поддерживали связь с зарубежными информаторами", - подчеркивается в материале.

По сведениям газеты, наибольшие подозрения у ЦРУ вызвал один бывший сотрудник управления, однако улик, подтверждающих, что именно он предоставил Пекину информацию, получено не было. В настоящее время он живет в некой азиатской стране.

В материале отмечается, что уменьшение объема поступающих разведывательных данных о Китае отметил Барак Обама, являвшийся в то время президентом США. Потеря информаторов стала для Вашингтона особенно болезненной, так как американские спецслужбы считают сбор разведывательной информации особенно сложной и важной задачей. Представители ЦРУ и ФБР отказались прокомментировать публикацию The New York Times.

Новые проблемы

Издание напоминает, что еще больше ослабить ЦРУ в том, что касается сбора данных о КНР, могли кибератаки, имевшие место в 2015 году. Тогда неизвестные хакеры получили доступ к информации о миллионах госслужащих США. Официальные представители кадрового управления американского правительства признали тогда, что взломщики похитили сведения о более чем 25 млн человек, в том числе бывших и действующих госслужащих.

Чиновники отметили, что речь идет о самом крупном инциденте такого рода в стране. Разведка США возложила тогда ответственность за кибератаку на базы данных кадрового управления на связанных с Пекином хакеров. КНР опровергала эти обвинения.