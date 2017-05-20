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Порошенко: Германия окажет помощь в восстановлении инфраструктуры на востоке Украины

Международная панорама
20 мая, 22:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, мая. /ТАСС

Президент Украины встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

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Президент Украины Петр Порошенко

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Германия продолжит оказывать Украине финансовую помощь для проведения реформ, а также восстановления инфраструктуры в подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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"Были подняты вопросы двустороннего сотрудничества и экономической помощи со стороны Германии Украине, в том числе поддержке Донецкой и Луганской областей в вопросе восстановления разрушенной инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Порошенко добавил, что центральной темой переговоров стала ситуация в Донбассе и связанное с ней выполнение минских соглашений. "Значительная часть времени была посвящена координации действий по выполнению минских соглашений. Мы уверены, что как нет альтернативы минскому процессу, так и нормандский формат будет задействован в ближайшее время", - сказал он, подчеркнув, что возлагает особые надежды на содействие со стороны нового президента Франции Эмманюэля Макрона.

Еще до начала переговоров с Порошенко Меркель заявила журналистам о желании продолжить работу в нормандском формате и добавила, что возможность встречи квартета обсуждается.

В "нормандскую четверку" входят Россия, Франция, Германия и Украина. Первая встреча лидеров прошла в июне 2014 года в Нормандии для обсуждения проблем урегулирования ситуации на Украине. На переговорах 11-12 февраля 2015 года были приняты минские договоренности по решению кризиса на Украине. Последний раз главы государств встречались в октябре 2016 года.

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