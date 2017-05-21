В ходе акций протеста в столице Венесуэлы пострадали 46 человек

МЕХИКО, 21 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 46 человек пострадали в субботу в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы. Об этом сообщил глава муниципалитета Чакао Рамон Мучачо на своей странице в Twitter.

"В больницы Чакао обратились 46 пострадавших: 30 - с травмами, два - с ожогами, 11 - с удушьем, один - с ранением дробью и два - с повышенным давлением", - написал он.

20M 7:10pm Balance atenciones @SaludChacao: 46 heridos. 30 por traumatismos, 2 quemaduras, 11 por asfixia, 1 perdigón y 2 por hipertensión. — RAMÓN MUCHACHO (@ramonmuchacho) 20 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что в Каракасе один человек был госпитализирован в результате наезда автомобиля на толпу протестующих. Как утверждают свидетели, водитель намеренно увеличил скорость, подъезжая к манифестантам.

В субботу по всей Венесуэле проходят уличные акции протеста, в которых принимают участие десятки тысяч человек. В нескольких районах Каракаса правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона манифестантов.

По данным газеты El Nacional, в штате Тачира в столкновениях с силовиками пострадали не менее пяти человек. Несколько манифестантов также получили травмы в штате Яракуй.

Поводом для самых массовых демонстраций за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.

Согласно подсчетам оппозиции, за это время от действий силовиков погибли порядка 50 человек, сотни пострадали. По данным неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум", более 2,6 тыс. человек были задержаны.