CNN: власти США не исключают запрет на провоз электроники в салоне на авиарейсах из страны

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Глава американского министерства национальной безопасности (МНБ) Джон Келли не исключает возможности введения запрета на провоз любой электроники крупнее мобильного телефона в ручной клади на авиарейсах из США в другие страны. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По сведениям его источника в Конгрессе США, такой вопрос обсуждался во время брифинга, который провел Келли для американских законодателей. Министр указал, что ограничения, которые действуют в настоящее время в отношении рейсов в США из ряда государств с преимущественно мусульманским населением, могут быть ужесточены.

Как отмечает CNN, Келли не исключил, что запрет на провоз пассажирами любой электроники крупнее мобильного телефона в ручной клади могут распространить на рейсы из США в другие страны. Кроме того, глава МНБ указал, что аналогичные ограничения могут ввести и для самолетов, которые следуют из европейских стран в США. Келли дал понять, что законодателям следует готовиться к возможности такого развития событий. При этом, министр не пояснил, появилась ли какая-либо новая информация об угрозах со стороны террористов.

Другой источник телеканала отметил, что в МНБ пока не приняли окончательного решения относительно ужесточения существующих мер. По сведениям CNN, никто из законодателей, участвовавших в брифинге, пока открыто не высказал возражений против обозначенных Келли возможностей.

В конце марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона.

В Вашингтоне опасаются, что пассажиры из этих стран могут пронести на борт взрывные устройства под видом компьютеров. В связи с этим в салон с собой можно брать только мобильный телефон, устройства крупнее нужно сдавать в багаж. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.