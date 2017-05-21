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В результате атаки боевиков "Талибан" в Афганистане убиты 20 полицейских

Международная панорама
21 мая, 9:43 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных

По поступающей информации, нападение на полицейских было совершено на трассе Кабул-Кандагар в южной провинции Забул

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КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Двадцать сотрудников МВД убиты в результате атаки боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Pajhwok.

По поступающей информации, нападение на полицейских было совершено на трассе Кабул-Кандагар в южной провинции Забул.

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Темы
Продвижение "Талибана" в Афганистане
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