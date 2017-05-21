Президент США сообщил о намерении совершить визит в Египет

КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении посетить Египет. Соответствующее заявление было сделано им в Эр-Рияде на встрече с президентом арабской республики Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает телеканал Sky News Arabia.

"Я приеду в Египет, - сказал он. - Мы включим это в повестку дня в ближайшее время".

По данным египетского издания "Аль-Яум ас-Сабиа", президенты обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений, а также региональную и международную проблематику.

Утром 21 мая в Эр-Рияде Дональд Трамп провел серию двусторонних переговоров с эмиром Катара, королем Бахрейна и президентом Египта. В эти минуты в саудовской столице открылся консультативный саммит США - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт). Позднее к его работе должны присоединиться главы государств и правительств других арабских и мусульманских стран.