Дутерте рассказал, что не счастлив на посту президента Филиппин

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ДАВАО /ФИЛИППИНЫ/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что не счастлив на посту главы государства, но должен продолжать работу во имя своей страны. Такое мнение он высказал в интервью российским журналистам в преддверии своего визита в РФ.
"Некоторые говорят, что рассматриваемый закон о военном положении (на острове Минданао - прим. ТАСС) нужен для укрепления моей власти. Но мне уже 72 года. Если вы спросите меня, счастлив ли я быть президентом, то скажу - нет", - сказал Дутерте.
"Возможно, действительно мне сейчас не нужно президентство. Но я не могу повернуть назад, должен делать эту работу", - добавил глава государства. Например, "раньше, в молодости, я много летал, а сейчас я ненавижу полеты, но должен это делать в интересах моей страны", - рассказал президент.
Что касается обсуждаемого закона о военном положении, то, по его словам, это нужно не для того, чтобы показать его (Дутерте) силу как президента. "Согласно конституции, глава государства должен охранять и защищать филиппинскую нацию, и я буду делать это, несмотря на цену", - добавил он. Дутерте также подчеркнул, что видит "свою обязанность в служении государству". Филиппины "должны стать мирным и комфортным местом для жизни", - резюмировал он.