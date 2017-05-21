Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дутерте рассказал, что не счастлив на посту президента Филиппин

Международная панорама
21 мая, 12:29 UTC+3 ДАВАО корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Филиппинский лидер сказал, что он должен продолжать работу во имя своей страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДАВАО /ФИЛИППИНЫ/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что не счастлив на посту главы государства, но должен продолжать работу во имя своей страны. Такое мнение он высказал в интервью российским журналистам в преддверии своего визита в РФ.

"Некоторые говорят, что рассматриваемый закон о военном положении (на острове Минданао - прим. ТАСС) нужен для укрепления моей власти. Но мне уже 72 года. Если вы спросите меня, счастлив ли я быть президентом, то скажу - нет", - сказал Дутерте.

"Возможно, действительно мне сейчас не нужно президентство. Но я не могу повернуть назад, должен делать эту работу", - добавил глава государства. Например, "раньше, в молодости, я много летал, а сейчас я ненавижу полеты, но должен это делать в интересах моей страны", - рассказал президент.

Что касается обсуждаемого закона о военном положении, то, по его словам, это нужно не для того, чтобы показать его (Дутерте) силу как президента. "Согласно конституции, глава государства должен охранять и защищать филиппинскую нацию, и я буду делать это, несмотря на цену", - добавил он. Дутерте также подчеркнул, что видит "свою обязанность в служении государству". Филиппины "должны стать мирным и комфортным местом для жизни", - резюмировал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дутерте, Родриго
Страны
Филиппины
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
2
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с Ferrari
3
Вице-спикер Госдумы назвал шантажом слова представителя Transparency о Поклонской
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
Белоруссия запускает в серию радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками
6
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерство
7
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама