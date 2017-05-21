Times: Лондон может выйти из переговоров с Брюсселем об условиях Brexit

ЛОНДОН, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания может выйти из переговоров об условиях Brexit, если Брюссель продолжит требовать от Лондона погашения многомиллиардного счета за прекращение членства в Евросоюзе. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис в опубликованном газетой The Sunday Times интервью.

"Мы должны быть в состоянии выйти (из переговоров). При определенных обстоятельствах, если это понадобится, мы должны быть в силах сделать это", - сказал он.

Британские СМИ ранее информировали, что Брюссель намерен выставить Великобритании увеличенный счет за Brexit в размере 85 млрд фунтов ($110 млрд).

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, переговоры об осуществлении которой должны начаться после проведения в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборов, назначенных на 8 июня.