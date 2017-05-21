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Саудовский монарх: исламские страны готовы противостоять террору во всех его проявлениях

Международная панорама
21 мая, 17:51 дата обновления: 21 мая, 18:15 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отметил, что ислам является религией мира и терпимости

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КАИР, 21 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Арабские и мусульманские государства готовы противостоять терроризму во всех его формах и проявлениях Об этом, как передает телеканал Al Arabiya,  заявил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд на открытии встречи глав более 50 государств и правительств арабского и исламского мира, в которой участвует президент США Дональд Трамп.

"Мы намерены сотрудничать, чтобы противодействовать террору во всех его формах и проявлениях", - сказал саудовский монарх. Он отметил, что отдельные экстремистские группировки прикрываются религиозными лозунгами. В этой связи он добавил, что "ислам является религией мира и терпимости".

Как подчеркнул король Саудовской Аравии, участие президента США Дональда Трампа в нынешнем саммите подтверждает "значимость и роль, которые играют мусульманские и арабские государства в современном мире".

Трамп минувшим днем прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Ранее он уже принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт.

Саудовский король также назвал иранский режим "острием копья" международного терроризма.

"Иранский режим представляет собой острие копья мирового терроризма с момента революции Хомейни (лидера Исламской революции 1979 года, основателя ИРИ Рухоллы Мусави Хомейни - прим. ТАСС) и до сегодняшнего дня, - сказал он. - Что такое террор, мы узнали только после этой революции".

Саудовский монарх также обвинил Тегеран в нарушении международных законов и принципов добрососедства. При этом он указал, что не считает сам иранский народ частью преступлений режима, сравнив власти ИРИ с террористическими группировками, в том числе с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ). 

 

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