Трамп: террористы поклоняются не Богу, а смерти

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Террористы почитают не Бога, а смерть. Об этом заявил в воскресенье на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп, касаясь вопроса международной борьбы против терроризма.

"Если вы выбираете путь террора, то ваша жизнь будет пустой, ваша жизнь будет короткой", - добавил он. "Это не борьба между разными вероисповеданиями, это борьба между преступниками-варварами, которые пытаются уничтожить жизнь", - сказал американский лидер.

Президент США также призвал перекрыть финансовые каналы, позволяющие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) торговать нефтью.

"Мы должны перекрыть финансовые каналы, которые позволяют ИГ продавать нефть, позволяют экстремистам платить жалованье своим бойцам", - сказал он.

Трамп минувшим днем прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Сегодня он уже принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. Намечены также расширенные переговоры, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.