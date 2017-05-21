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Трамп: террористы поклоняются не Богу, а смерти

Международная панорама
21 мая, 18:41 UTC+3 КАИР КАИР 21, мая. /ТАСС

Президент США также призвал перекрыть финансовые каналы, позволяющие террористам ИГ продавать нефть

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© EPA/SAUDI PRESS AGENCY HANDOUT

КАИР, 21 мая. /ТАСС/. Террористы почитают не Бога, а смерть. Об этом заявил в воскресенье на арабо-исламо-американском саммите в Эр-Рияде президент США Дональд Трамп, касаясь вопроса международной борьбы против терроризма.

"Если вы выбираете путь террора, то ваша жизнь будет пустой, ваша жизнь будет короткой", - добавил он. "Это не борьба между разными вероисповеданиями, это борьба между преступниками-варварами, которые пытаются уничтожить жизнь", - сказал американский лидер.

Президент США также призвал перекрыть финансовые каналы, позволяющие террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) торговать нефтью.

"Мы должны перекрыть финансовые каналы, которые позволяют ИГ продавать нефть, позволяют экстремистам платить жалованье своим бойцам", - сказал он.

Трамп минувшим днем прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. Сегодня он уже принял участие во встрече на высшем уровне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт. Намечены также расширенные переговоры, к которым присоединятся лидеры других арабских и исламских государств.

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Борьба с "Исламским государством"
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