Reuters: совбез ООН проведет 23 мая закрытое совещание по ракетному запуску КНДР

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проведет во вторник, 23 мая, закрытое совещание, на котором будет обсуждаться новый запуск ракеты КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов.
По их словам, консультации пройдут по запросу США, Японии и Южной Кореи.
КНДР провела очередной ракетный запуск. По данным японских и южнокорейских военных, ракета была запущена из района уезда Пукчхан на западе КНДР в сторону Японского моря, где и упала, пролетев около 500 км.