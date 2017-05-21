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Назарбаев и Тиллерсон обменялись мнениями по актуальным международным вопросам

Международная панорама
21 мая, 20:38 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Назарбаев выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития

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АСТАНА, 21 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили перспективы отдельных аспектов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным вопросам в рамках саммита "США - Исламский мир" в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и государственный секретарь США обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества. Президент Казахстана и Рекс Тиллерсон также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Назарбаев "выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития".

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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