Назарбаев и Тиллерсон обменялись мнениями по актуальным международным вопросам

АСТАНА, 21 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили перспективы отдельных аспектов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным вопросам в рамках саммита "США - Исламский мир" в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и государственный секретарь США обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества. Президент Казахстана и Рекс Тиллерсон также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Назарбаев "выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития".