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В ходе протестов в Венесуэле был убит один человек

Международная панорама
21 мая, 23:31 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Еще два человека получили ранения

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МЕХИКО, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Прокуратура Венесуэлы приступила к расследованию обстоятельств гибели 23-летнего Эди Агилара, который получил смертельное ранение на акции протеста в районе Эль-Мурачи в городе Валера в штате Трухильо. Об этом говорится в  заявлении ведомства. Ранее в южноамериканской стране вновь прошли крупные антиправительственные манифестации, во время которых пострадали десятки человек.

"Согласно предварительной информации, вечером в субботу в упомянутом районе проводилась массовая акция, когда туда, предположительно, прибыли несколько вооруженных людей и обстреляли группу манифестантов, - указывается в документе. - В этот момент Агилар получил пулевое ранение грудной клетки, 18-летний юноша - черепно-мозговую травму и травму брюшной полости, 50-летняя женщина - перелом бедренной кости". Пострадавшие были доставлены в больницу, при этом Агилар скончался по дороге в медучреждение.

С начала апреля венесуэльская оппозиция организует массовые акции протеста против действий исполнительной власти. За это время погибли порядка 50 человек, около тысячи пострадали. По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", более 2,6 тыс. человек были задержаны.

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