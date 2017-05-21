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Страны-члены НАТО обсудят на саммите вопрос присоединения к коалиции против ИГ

Международная панорама
21 мая, 23:54 дата обновления: 21 мая, 23:59 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Генсек организации Йенс Столтенберг также отметил, что вопрос прямого военного вмешательства в ситуацию в Сирии или Ираке не стоит на повестке дня

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БЕРЛИН, 21 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Страны-члены НАТО обсудят на ближайшем саммите 25 мая в Брюсселе вопрос присоединения к международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и оказания ей политической и организационной помощи. В то же время вмешиваться в ситуацию в Сирии и Ираке альянс не намерен, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild.

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Борьба с "Исламским государством"
© Александр Щербак/ТАСС

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"НАТО может играть более активную роль. На саммите мы обсудим, присоединимся ли мы к коалиции против ИГ как НАТО", - сказал он. "Тем самым мы могли бы помочь с политической и организационной точек зрения коалиции и, прежде всего, нашим партнерам в ЕС, которые действуют в ее рамках", - добавил генсек альянса.

Однако вопрос прямого военного вмешательства в ситуацию в Сирии или Ираке "вообще не стоит на повестке дня", сказал Столтенберг. "НАТО не будет участвовать в боевых действиях ни в Сирии, ни в Ираке, - подчеркнул он. - Никто этого и не запрашивал".

"Операция в Афганистане научила нас, что нам нужны местные силы, которые после проведения военной операции в состоянии будут стабилизировать ситуацию. Обучать эти силы - наша задача", - указал генсек. Он также утверждал, что, если бы альянс не участвовал в подготовке афганских военных, "у страны вообще не было бы шансов противостоять терроризму".

Авиабаза Инджирлик

Столтенберг добавил, что НАТО поддерживает постоянный контакт со всеми партнерами по альянсу, в том числе, с Германией и Турцией, по вопросу использования авиабазы Инджирлик и ситуации, при которой Анкара не позволила парламентариям ФРГ посетить ее. 

"Я нахожусь в постоянном контакте со всеми партнерами НАТО и по этому вопросу, - сказал он. - В последний раз (11 мая - прим. ТАСС) мы обсуждали это с канцлером (ФРГ Ангелой Меркель) в Берлине, а также во время переговоров с турецким правительством".
"Я очень сожалею, что возник этот спор. Я стараюсь найти решение", - добавил Столтенберг.

Ранее турецкие власти проинформировали германское правительство об отказе допустить депутатов Бундестага на авиабазу Инджирлик. В ответ на это Берлин заявил о намерении передислоцировать размещенные в Турции подразделения, которые участвуют в операции западной коалиции против террористической группировки "Исламское государство". В качестве приоритетного варианта рассматривается перевод военных в Иорданию.

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Персоны
Столтенберг, Йенс
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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