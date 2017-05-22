В Женеве пройдет главный форум ВОЗ

ЖЕНЕВА, 22 мая. /ТАСС/. Участники 70-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся в Женеве, основное внимание уделят профилактике неинфекционных заболеваний, борьбе с устойчивостью к противомикробным средствам, защите здоровья женщин, детей и подростков, а также другим актуальным проблемам. Делегациям из 194 стран - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предстоит также избрать нового генерального директора на пятилетний срок.

Судьбоносные выборы

К этим выборам привлечено большое внимание, поскольку роль руководителя в ВОЗ традиционно высока. От его действий зависит результативность борьбы с многочисленными вызовами, стоящими сейчас перед мировым здравоохранением. Это наглядно продемонстрировали минувшие 10 лет, в течение которых ВОЗ возглавляла Маргарет Чэнь. На это время пришлись вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, лихорадки Зика и других опасных недугов, потребовавших мобилизации сил и средств.

Впервые на пост генерального директора ВОЗ претендуют три кандидата. Для утверждения необходимо получить две трети голосов. Эксперты не исключают, что выборы, которые начнутся 23 мая во второй половине дня, могут затянуться за полночь.

В списке сейчас три кандидата: 67-летний Дэвид Набарро (Великобритания), 51-летний Тедрос Аданом Гебреисус (Эфиопия) и Санья Ништар (Пакистан). Изначально их было шесть, но после собеседований с членами Исполкома ВОЗ трех претендентов отсеяли. Трое оставшихся имеют солидный опыт работы в системе здравоохранения.

Набарро окончил Оксфордский университет; специалист в области репродуктивной эндокринологии; с 1998 года является действительным членом Королевского колледжа врачей Лондона. С 1999 года он работает на различных постах в ООН и ВОЗ, в том числе с 2016 года является специальным советником генерального секретаря ООН по Повестке дня в области устойчивого развития.

Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии.

Ништар родилась в 1963 году в Пешаваре, окончила Хайбергский медицинский колледж, в 2002 году получила степень доктора медицины в Королевском колледже Лондона, с 2005 года является действительным членом Королевского колледжа врачей Лондона. В 2013 году занимала должность федерального министра в правительстве Пакистана, имеет большой опыт работы в рабочих группах и комиссиях ВОЗ.

Генеральный директор - главное административное и техническое должностное лицо в ВОЗ. Он осуществляет контроль за международной деятельностью организации в сфере здравоохранения.

Председатель ассамблеи

Российскую делегацию возглавляет министр здравоохранения Вероника Скворцова. Европейские страны в текущем году впервые и единогласно назначили главу Минздрава РФ на пост председателя 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения. Руководитель Европейского регионального бюро организации Жужанна Якаб отметила, что решение было мотивировано большим опытом Скворцовой и ведущей ролью России на многих направлениях здравоохранения.

Глава Минздрава РФ в качестве председателя ассамблеи проведет выборы нового генерального директора ВОЗ и подпишет с ним контракт.

Как сообщили ТАСС в Минздраве, в ходе сессии буду приняты ряд резолюций и подписаны соглашения и глобальные планы действий по актуальным задачам в здравоохранении: по профилактике неинфекционных заболеваний, дефициту вакцин, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, развитию кадровых ресурсов, проблемам здоровья женщин, детей и подростков, общественному здравоохранению и многим другим.

Острая тема

Еще не начавшись, сессия стала темой острых дискуссий в местной прессе в связи с разногласиями по поводу участия или неучастия Тайваня в ассамблее в качестве наблюдателя.

Как заявила в воскресенье на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, глава делегации КНР на сессии, руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения Ли Бинь, с 2009 по 2016 год центральное правительство Китая давало согласие на участие Тайбэя в ассамблеях ВОЗ. По ее словам, это было специальное решение, базирующееся на принципе единого Китая и достигнутое посредством консультаций.

Пришедшая к власти на острове в мае прошлого года Демократическая прогрессивная партия "перестала признавать, что два берега Тайваньского пролива принадлежат одному Китаю", сказала она, подчеркнув, что это "разрушило политический базис" для участия региона Тайвань в ассамблее. По ее словам, "в настоящий момент не могут проводиться консультации" по этому вопросу.

Как стало известно ТАСС из дипломатических источников, вопрос о наделении представителей Тайваня статусом наблюдателя на предстоящей сессии в повестке дня отсутствует, однако не исключено, что он будет поднят на форуме. В поддержку участия Тайваня в ассамблее в апреле высказались США.

Интенсивная работа

В повестке дня Всемирной ассамблеи здравоохранения, являющейся высшим органом ВОЗ, - десятки вопросов. Она определит общие политические направления деятельности организации на предстоящие 12 месяцев.

К сессии подготовлено более 70 докладов и других документов. Многочисленные встречи и семинары пройдут на полях ассамблеи. Работа завершится 31 мая.