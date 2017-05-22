Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: в Бразилии тысячи манифестантов вышли на улицы с требованием отставки президента

Международная панорама
22 мая, 1:19 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Многие участники акций протеста держали в руках плакаты с требованием проведения прямых досрочных президентских выборов

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Манифестации с требованием отставки президента Бразилии Мишела Темера прошли в воскресенье по меньшей мере в 15 из 27 регионов крупнейшей южноамериканской страны. Как сообщил телеканал Globo, в акциях протеста приняли участие несколько тысяч граждан республики.

Самый масштабный митинг состоялся в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу. По информации организаторов, около 20 тыс. человек вышли на проспект Паулиста - одну из центральных магистралей этого мегаполиса. Официальные данные о числе участников к настоящему моменту не были обнародованы. Многие манифестанты держали в руках плакаты с требованием проведения прямых досрочных выборов президента.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Бразилии
© AP Photo/Ricardo Botelho

Бразильское дежавю: президента страны опять обвиняют в коррупции и требуют импичмента

Globo: в Бразилии проводятся обыски и аресты из-за скандала вокруг разговора с Темером

Globo: в Бразилии зарегистрирован запрос об импичменте президента

В момент проведения акции в Сан-Паулу шел сильный дождь - именно этим фактом организаторы (представители профсоюзных движений и общественных организаций с левой идеологией - прим. ТАСС) объясняют относительно небольшое число участников. Предполагалось, что в акции примут участие сотни тысяч человек, однако этого не произошло.

Ранее общественные движения, представляющие интересы бразильцев с правыми взглядами, отказались от участия в воскресных манифестациях, объяснив свое решение "соображениями безопасности". По словам руководителей этих организаций, позже они проведут свои акции протеста с требованием отставки президента.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом, бразильский лидер сейчас является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обещал доказать свою невиновность в суде.

Согласно конституции крупнейшей южноамериканской страны, даже если президент будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - нового национального лидера определит парламент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Темер, Мишел
Темы
Политический кризис в Бразилии
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
2
Сборная Швеции в 10-й раз завоевала золото чемпионата мира по хоккею
3
Собянин: в новое жилье в Москве, помимо жителей сносимых домов, переедут 500 тыс. человек
4
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Песков: Кремль своевременно объявит в случае визита Путина в Париж
7
В России отмечают День Победы по еврейскому календарю
Темы дня
Загрузка...
Реклама