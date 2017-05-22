Globo: в Бразилии тысячи манифестантов вышли на улицы с требованием отставки президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Манифестации с требованием отставки президента Бразилии Мишела Темера прошли в воскресенье по меньшей мере в 15 из 27 регионов крупнейшей южноамериканской страны. Как сообщил телеканал Globo, в акциях протеста приняли участие несколько тысяч граждан республики.

Самый масштабный митинг состоялся в крупнейшем городе Бразилии Сан-Паулу. По информации организаторов, около 20 тыс. человек вышли на проспект Паулиста - одну из центральных магистралей этого мегаполиса. Официальные данные о числе участников к настоящему моменту не были обнародованы. Многие манифестанты держали в руках плакаты с требованием проведения прямых досрочных выборов президента.

В момент проведения акции в Сан-Паулу шел сильный дождь - именно этим фактом организаторы (представители профсоюзных движений и общественных организаций с левой идеологией - прим. ТАСС) объясняют относительно небольшое число участников. Предполагалось, что в акции примут участие сотни тысяч человек, однако этого не произошло.

Ранее общественные движения, представляющие интересы бразильцев с правыми взглядами, отказались от участия в воскресных манифестациях, объяснив свое решение "соображениями безопасности". По словам руководителей этих организаций, позже они проведут свои акции протеста с требованием отставки президента.

17 мая бразильские предприниматели братья Жоэсли и Уэсли Батиста передали в Федеральный верховный суд страны аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента экс-главы государства Дилмы Руссефф. По данным телеканала Globo, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой Родригу Роша Лоурес, один из ближайших советников Темера, кладет крупную сумму денег в чемодан.

На фоне разгоревшегося скандала несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. Таким образом, бразильский лидер сейчас является подозреваемым в коррупции. В свою очередь Темер отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обещал доказать свою невиновность в суде.

Согласно конституции крупнейшей южноамериканской страны, даже если президент будет отправлен в отставку, проведение прямых досрочных выборов не предполагается - нового национального лидера определит парламент.