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В Судане на складе боеприпасов прогремел взрыв

Международная панорама
22 мая, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По данным AFP, погибли пять человек

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, 67 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье вечером на складе боеприпасов в городе Ньяла на юго-западе Судана. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных военных и медиков.

По предварительным данным, незадолго до взрыва в одном из складских помещений произошло короткое замыкание.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные.

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