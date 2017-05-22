В Судане на складе боеприпасов прогремел взрыв

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, 67 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в воскресенье вечером на складе боеприпасов в городе Ньяла на юго-западе Судана. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных военных и медиков.

По предварительным данным, незадолго до взрыва в одном из складских помещений произошло короткое замыкание.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные.