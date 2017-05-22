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Мэй: Брюссель намерен начать переговоры с Лондоном об условиях Brexit 20 июня

Международная панорама
22 мая, 10:58 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

Официальные переговоры, по словам премьер-министра, начнутся через 11 дней после проведения всеобщих парламентских выборов в Великобритании

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ЛОНДОН, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Брюссель хочет начать официальные переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза через 11 дней после проведения всеобщих парламентских выборов в Соединенном Королевстве, назначенных на 8 июня. Об этом сегодня сообщила газета The Telegraph, распространившая выдержки из предвыборной агитационной речи британского премьер-министра Терезы Мэй, с которой она обратится к избирателям в Уэльсе.

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"Остается всего 17 дней до важнейших всеобщих выборов. Всего через 11 дней после их проведения (20 июня) Европейский союз хочет, чтобы переговоры по Brexit начались. Место Великобритании за переговорным столом будет занято мной или Джереми Корбином (лидер Лейбористской партии - прим. корр.)", - говорится в речи британского премьера.

По словам Мэй, в июне "у нового правительства не будет времени, чтобы найти свой путь". "Поэтому ставки на этих выборах высоки", - добавила она.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit. Британские депутаты в апреле поддержали предложение британского премьера провести досрочные всеобщие парламентские выборы. По замыслу главы британского правительства, они должны завершиться убедительной победой консерваторов и существенно укрепить их позиции в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.

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