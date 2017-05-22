AP: Флинн решил отказаться от опасных для него показаний в комитете Сената

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн принял решение не давать показания спецкомитету по разведке Сената Конгресса, которые могут быть использованы против него. Это право гарантировано 5-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов. Об этом сообщило информационное агентство The Associated Press (AP).

По его сведениям, генерал-лейтенант в отставке Флинн официально объявит о своем решении позднее.

На прошлой неделе председатель этого комитета республиканец Ричард Бэрр информировал, что бывший помощник главы государства отказался предоставить документы, которые имеют отношение к проводимому в Конгрессе разбирательству по поводу приписываемого Москве вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году. "Майкл Флинн на данный момент не будет сотрудничать с комитетом", - заявил Бэрр. Его комитет 10 мая затребовал у Флинна документы под угрозой судебного преследования. Бэрр не уточнил, последует ли немедленно какая-либо реакция на этот отказ экс-помощника президента Дональда Трампа.

Флинн занял должность помощника Трампа по вопросам нацбезопасности в январе этого года. 13 февраля из-за обвинений в контактах с Москвой он ушел в отставку. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком на встрече в декабре 2016 года.