Трамп: Иран должен быть благодарен Обаме за условия сделки по ядерной программе

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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Иран должен быть благодарен прежней американской администрации под руководством Барака Обамы за "фантастические условия сделки" по ядерной программе Тегерана. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме.
"Иран должен быть очень благодарен прежней администрации США, поскольку им удалось выторговать совершенно фантастические условия сделки, - сказал Трамп. - Однако, вместо того, чтобы быть благодарными, сказать "спасибо", они продолжают нападки на нас". "Мы дали им (Ирану - прим. ТАСС) возможность построить экономическое процветание, но куда мы пришли?" - задался вопросом американский президент.
"Мы не видим ослабления напряженности на Ближнем Востоке, - отметил он. - Сирия, Йемен, мы везде видим проявления насилия, и зачастую это насилие инспирировано Ираном". "Вот, что делает Иран вместо того, чтобы сказать нам "спасибо", - продолжил Трамп. - То, что США пошли на эту сделку, было просто ужасно".
Ранее американский президент, прибывший в Израиль из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его дебютном международном турне, сообщил, что "в отношении к Израилю намечается большой прогресс". "Сейчас (в Саудовской Аравии - прим. ТАСС) вас видят в положительном свете, - заверил он Нетаньяху. - Примерно такое же отношение выражают другие лидеры, с которыми я встретился в Эр-Рияде". Трамп также указал, что "за последние два дня видел много людей, которые ищут дружбы с Израилем в свете того, что происходит в регионе".