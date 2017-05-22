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В армии Украины объявили борьбу с пьянством

Международная панорама
22 мая, 19:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, мая. /ТАСС

Министр обороны страны, в частности, поручил руководителям подразделений провести соответствующую разъяснительную работу среди военных

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Министр обороны Степан Полторак распорядился обязать командиров бороться с пьянством в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Руководителям подразделений необходимо провести соответствующую разъяснительную работу среди военных, не допускать и немедленно отстранять от службы лиц с признаками алкогольного опьянения и активизировать деятельность военных коллективов по устранению причин и условий, способствующих пьянству и алкоголизму", - приказал министр. Планируется также лишать премии тех военнослужащих, кто употреблял алкоголь на территории воинской части как в рабочее, так и в нерабочее время.

Ранее только на военнослужащих в Харьковской области было составлено 160 протоколов за пьянство. Это составляет более трети от общего количества таких правонарушений, зафиксированных в армии с начала года.

Разведка провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ранее неоднократно сообщала о злоупотреблении алкоголем в рядах украинских силовиков, что становилось причиной ранений и увечий как военнослужащих, так и мирных жителей подконтрольной Киеву части Донбасса. В числе наиболее резонансных случаев - инциденты в марте 2015 года в Константиновке, где транспорт ВСУ под управлением нетрезвого военнослужащего совершил наезд на трех человек, а также в марте 2016 года в Станице Луганской, где пьяный украинский танкист сбил опору линии электропередачи, обесточив 20 домов.

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