США и аравийские монархии договорились наращивать усилия против ИГ и сдерживать Иран

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 мая. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. США и арабские страны зоны Персидского залива намерены наращивать усилия в борьбе с терроризмом и вместе противостоять политике, с их точки зрения, вмешательства Ирана в дела государств региона. Об этом говорится в итоговом коммюнике прошедшего в Эр-Рияде саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия), в котором принял участие президент США Дональд Трамп.

Согласно выдержкам из документа, которые приводит телеканал Al Arabiya, США и аравийские монархии "решительно осуждают вмешательство Ирана в дела региона". Встреча лидеров шести стран, входящих в альянс, с главой Белого дома прошла в воскресенье в закрытом для прессы режиме.

Стороны выступили за "совместные действия по сокращению межконфессиональной напряженности и региональной нестабильности" и "наращивание совместных действий для искоренения группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В этом контексте достигнута договоренность проводить заседание в формате США - ССАГПЗ, посвященное совместной борьбе с террором, раз в полгода.

Вашингтон подтвердил "приверженность защите стран ССАГПЗ от любых угроз", выразил солидарность с опасениями стран региона в связи с "продолжением ракетной программы Ирана", подчеркнув, что она "противоречит резолюциям ООН".

Президент США прибыл в столицу Саудовской Аравии (первая остановка в его дебютном зарубежном турне) в субботу утром. В Эр-Рияде он провел серию двусторонних переговоров с саудовским руководством. В воскресенье он принял участие в двух саммитах: США - ССАГПЗ и арабо-исламо- американском, где присутствовали более 50 руководителей арабских и мусульманских стран. В своей программной речи Трамп резко осудил политику Ирана, обвинив Тегеран в поставках оружия боевикам, а также заявил об ответственности властей Исламской Республики за нестабильную обстановку в Ливане, Ираке, Йемене и Сирии.