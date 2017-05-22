ООН призвала КНДР прекратить ракетные испытания

ООН, 22 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН призвал власти КНДР прекратить ракетные испытания и тем самым создать условия для начала серьезных переговоров по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Для нас очевидно, что КНДР открыто пренебрегает резолюциями Совета Безопасности, наращивая темпы испытаний баллистических ракет. Эти действия угрожают региональному и международному миру и безопасности. Мы призываем КНДР прекратить испытания и позволить найти возможность для возобновления серьезного диалога", - сказал он.

21 мая информационное агентство ЦТАК сообщило о новом пуске в КНДР стратегической баллистической ракеты средней дальности Pukgukson-2. По заявлению агентства, испытание, которым руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын, было проведено "для оценки технических показателей этой системы вооружений в боевых условиях". Нынешний пуск стал для северокорейских сил вторым за неделю - 14 мая была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности Hwasong-12, которая пролетела 787 км и упала в Японском море.

Совет Безопасности ООН проведет 23 мая закрытое совещание, на котором будет обсуждаться новый запуск ракеты КНДР. Консультации пройдут по запросу США, Японии и Южной Кореи. Как сообщил журналистам председательствующий в СБ уругвайский дипломат Эльбио Росселли, с докладом на встрече выступит заместитель генсека по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

Постоянные представители Великобритании Мэттью Райкрофт и Франции Франсуа Делаттр призвали страны более тщательно выполнять санкции, введенные СБ ООН против КНДР, а также высказались за введение в отношении страны новых рестрикций. В настоящий момент члены Совбеза работают над новой резолюцией, которая ужесточит существующий санкционный режим, включающий запрет на экспорт из страны угля и на поставки туда ракетного топлива.