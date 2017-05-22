Посла США в Турции вызвали в МИД в связи с беспорядками с участием охраны Эрдогана

ВАШИНГТОН, 22 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Госдепартамент США подтвердил, что американский посол в Турции Джон Басс был вызван в министерство иностранных дел страны в связи со стычками, которые произошли 16 мая в Вашингтоне с участием охраны турецкого президента Реджепа Эрдогана.

"Мы можем подтвердить, что МИД Турции вызвал нашего посла для обсуждения жестоких инцидентов с участием протестующих и сотрудников турецкой службы безопасности 16 мая", - говорится в распространенном для печати заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

В минувший вторник вечером у резиденции посла Турции в США произошли короткие, но ожесточенные столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. Драка произошла в то время, когда в дипмиссии находился Эрдоган. В результате пострадали девять человек, в частности, двое получили серьезные ранения. Ранее стало известно, что полиция Вашингтона намерена предъявить обвинения сотрудникам службы безопасности Эрдогана, участвовавшим в столкновениях.

Представители посольства Турции в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана.

"Поведение сотрудников турецкой службы безопасности ранее на этой неделе вызвало глубокое беспокойство. Госдепартамент выразил свою обеспокоенность насчет этих событий на высших уровнях. Тщательное расследование, которое позволит нам привлечь виновных к ответственности, имеет для нас самое большое значение", - заявили ранее в Госдепе. Кроме того, 17 мая посол Турции в США Сердар Кылыч был вызван на встречу с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.