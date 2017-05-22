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МИД Йемена расценил выстрелы в сторону кортежа представителя ООН как попытку убийства

Международная панорама
22 мая, 21:36 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Спецпредставитель генсека ООН по Йемену и сопровождающие его лица, несмотря на инцидент, благополучно добрались до штаб-квартиры ООН в Сане

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КАИР, 22 мая. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Выстрелы в аэропорту йеменского города Сана во время прибытия спецпредставителя генсека ООН по Йемену Исмаила ульд Шейх Ахмеда является попыткой убийства высокопоставленного ооновского дипломата. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, заявило министерство иностранных дел этой арабской страны.

"Мы расцениваем выстрелы в сторону кортежа спецпредставителя ООН по Йемену при его прибытии в Сану попыткой убийства дипломата", - говорится в заявлении йеменского внешнеполитического ведомства.

Несколько часов назад ульд Шейх Ахмед прибыл в Сану, которая находится под контролем вооруженных отрядов мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов), выступающих против официального правительства Йемена. Группа вооруженных лиц, находившихся у аэропорта, организовала стихийный митинг, протестуя против прибытия в страну дипломата. Они заблокировали зал прилета, так что представитель генсека ООН был вынужден воспользоваться запасным выходом.

При отъезде кортежа ульд Шейха Ахмеда из аэропорта в его сторону было выпущено несколько очередей из автоматического оружия. Вместе с тем отмечается, что и спецпредставитель и сопровождающие его лица благополучно добрались до штаб-квартиры ООН в Сане.

В настоящее время ульд Шейх Ахмед совершает поездку по региону, в ходе которой он на прошлой неделе встретился в Саудовской Аравией с йеменским президентом Абд Раббо Мансуром Хади. По словам спецпредставителя генсека ООН, цель его нынешнего визита "убедить конфликтующие стороны установить перемирие в Йемене еще до начала священного для мусульман поста в месяц рамадан", который начнется в конце мая. По его мнению, "перемирие станет обнадеживающим прологом для начала межйеменского диалога". В Сане ульд Шейх Ахмед намерен провести переговоры с представителями "Ансар Аллах" и группировками, поддерживающими бывшего главу Йемена Али Абдаллу Салеха.

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