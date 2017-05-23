CNN: Манафорт и Стоун сотрудничают с комитетом Сената США в разбирательстве по России

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший руководитель избирательного штаба Дональда Трампа бизнесмен Пол Манафорт и политконсультант Роджер Стоун выполнили предписания спецкомитета по разведке Сената Конгресса, который проводит разбирательство относительно приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN.

По ее сведениям, Манафорт в понедельник направил документы, запрошенные ранее этим сенатским комитетом. Стоун ответил на вопросы, переданные ему из спецкомитета по разведке верхней палаты Конгресса.

Иначе поступил бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн - генерал-лейтенант в отставке - принял решение воспользоваться пятой поправкой к Конституции Соединенных Штатов, которая позволяет не давать показания в Конгрессе, которые могут быть использованы против фигуранта разбирательства.

Старший демократ в этом сенатском комитете Марк Уорнер (от штата Вирджиния), отвечая на вопросы CNN, выразил разочарование решением Флинна, однако счел преждевременным говорить о возможных мерах воздействия на него. "Нам предстоит определиться, можем ли мы обвинить его в неуважении или же просто зафиксировать (право воспользоваться) пятой поправкой. Нам придется дождаться ответа юристов на этот счет", - добавил Уорнер.

Флинн ушел в отставку 13 февраля из-за обвинений в контактах с Москвой. Его заподозрили в обсуждении вопроса о снятии антироссийских санкций с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в ходе встречи, состоявшейся в декабре 2016 года.

15 февраля газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании и в период взлома серверов Демократической партии. По словам собеседников газеты, общение происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации названы Флинн, Манафорт, Стоун и бывший советник Картер Пейдж, все они отвергли обвинения в связях с российской разведкой как абсурдные.