Globo: в Бразилии прокуратура выдвинула новые обвинения против Лулы да Силвы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Федеральная прокуратура Бразилии выдвинула новые обвинения в коррупции и отмывании денег в отношении экс-президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

По его данным, очередное расследование касается особняка, расположенного в населенном пункте Атибайя (штат Сан-Паулу). Следователи считают, что данная недвижимость могла быть передана экс-президенту в рамках коррупционной схемы. Окончательное решение о предъявлении обвинений по запросу прокуратуры должен принять суд.

В настоящее время Лула да Силва уже является фигурантом пяти уголовных дел, связанных с коррупцией. Согласно бразильскому законодательству, если экс-президент будет признан виновным судом второй инстанции по итогам хотя бы одного из этих процессов, он потеряет право претендовать на выборные должности.

Сам политик отрицает свою вину, называя все уголовные дела "политическим преследованием". Ранее он заявлял о намерении вновь претендовать на высший государственный пост в 2018 году в случае, если судебные процессы не помешают ему выставить свою кандидатуру. По данным опроса социологического центра Datafolha, обнародованным в конце апреля, за Лулу да Силву готовы проголосовать 29-31% избирателей - больше, чем за любого другого политика.