CNN: Флинн предоставил следователям ложную информацию о финансировании своей поездки в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил проводившим с ним беседу американским следователям ложную информацию по поводу источников финансирования своей поездки в Россию. С таким утверждением выступила в понедельник телекомпания CNN.

Она ссылается на письмо, направленное старшим демократом в комитете по надзору Палаты представителей Конгресса США Элайджей Каммингсом в адрес главы этого комитета, республиканца Джейсона Чаффетса. В нем, по сведениям CNN, Каммингс приводит сведения, содержащиеся в датированном мартом 2016 года докладе, составленном после беседы, которую провели с Флинном следователи за месяц до этого. Она касалась в том числе вопросов предоставления Флинну, который занимал до этого должность директора Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США, допуска к секретной информации.

Согласно этому докладу, который не является засекреченным, Флинн в беседе со следователями заявил, что ряд его зарубежных поездок, в том числе визит в РФ в 2015 году, финансировались "американскими компаниями". Флинн также отметил, что не получал "никаких вознаграждений от иностранного государства", а его контакты с представителями правительств зарубежных стран были незначительными. В письме Каммингс утверждает, что на деле поездку Флинна в РФ оплачивала российская телекомпания RT.

Ранее сообщалось, что аппарат генерального инспектора министерства обороны США инициировал расследование в отношении Флинна с целью установить, имел ли он право получать деньги от иностранных лиц, будучи офицером в отставке. В случае, если у Флинна не было на этой соответствующей санкции, он мог нарушить ряд внутренних норм Пентагона.

В марте газета The Wall Street Journal сообщила, что Флинн до назначения на должность помощника президента США по национальной безопасности сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс. Издание утверждало, что в декабре 2015 года телекомпания RT якобы заплатила Флинну порядка $34 тыс. за участие в организованной ею в РФ конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.

Флинн занял пост помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.