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Президент Боливии назвал Трампа деспотом

Международная панорама
23 мая, 4:55 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

По словам Эво Моралеса, президент США дискриминирует мигрантов и женщин, а также побуждает к насилию и вторжениям в другие страны мира

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Президент Боливии Эво Моралес

Президент Боливии Эво Моралес

© AP Photo/Juan Karita

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Боливии Эво Моралес назвал в понедельник своего американского коллегу Дональда Трампа деспотом из-за его внешней и миграционной политики.

"Единственным деспотом в мире является Трамп, поскольку он дискриминирует мигрантов и женщин, а также побуждает к насилию и вторжениям в другие страны мира", - написал он в своем Twitter.

Заявление Моралеса последовало после того, как на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме Трамп назвал ситуацию в Венесуэле "позором для человечества" и "кошмарной проблемой".

С начала апреля в Венесуэле, переживающей острый социально-экономический и политический кризис, идут масштабные антиправительственные манифестации, число которых приближается к тысяче. Согласно подсчетам оппозиции, число погибших в ходе манифестаций превысило 50 человек, порядка тысячи пострадали. При этом власти задержали более 2,6 тыс. человек, из них более тысячи до сих пор остаются под стражей.

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Моралес, Эво Трамп, Дональд
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