Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Взрыв в больнице в Бангкоке связан с двумя аналогичными происшествиями

Международная панорама
23 мая, 6:19 UTC+3 БАНГКОК /Корр. ТАСС, Алексей Сковоронский

Глава национальной полиции Чактип Чаичинда заявил, что во всех трех инцидентах "прослеживается один почерк"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Взрыв в государственной больнице в Бангкоке, в результате которого в понедельник, по уточненным данным, пострадали 25 человек, связан с двумя другими аналогичными инцидентами, ранее произошедшими в столице Таиланда. Об этом сообщает газета Nation.

Взрыв прогремел утром на территории больницы Пхрамонгкутклао в приемном покое для военных пенсионеров. Взрывное устройство малой мощности, начиненное гвоздями, а также снабженное таймером, было помещено в обычную вазу для цветов. Как пишет Nation, в приемном покое эта ваза появилась буквально за десять минут до взрыва.

15 мая аналогичное устройство сработало у здания Национального театра в Бангкоке, став причиной ранения двух человек. За десять дней до этого у здания бывшего управления по выпуску государственной лотереи в Бангкоке также произошел взрыв, в результате которого пострадали двое муниципальных служащих.

"Во всех трех случаях использовано однотипное взрывное устройство. За всеми тремя атаками стоит одна и та же группа", - заявил командующий сухопутными войсками Таиланда Чалемчай Ситтхисад. Глава национальной полиции Чактип Чаичинда также согласен, что во всех трех инцидентах "прослеживается один почерк".

Представители правоохранительных органов пока не озвучивали версии относительно причин произошедшего. Однако многие таиландские политики уже поспешили связать последние события с трехлетием военного переворота в Таиланде, который произошел 22 мая 2014 года. Ранее министр обороны Правит Вонгсуван давал указание силовым ведомствам королевства усилить меры безопасности, поскольку существуют "группировки, которые попытаются дискредитировать правительство в годовщину" военного переворота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Таиланд
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
2
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
3
Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий
4
Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморье
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
В Москве ожидается "розовое" лето
7
Около стадиона "Манчестер-Арена" прогремели два взрыва
Темы дня
Загрузка...
Реклама