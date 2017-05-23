Взрыв в больнице в Бангкоке связан с двумя аналогичными происшествиями

БАНГКОК, 23 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Взрыв в государственной больнице в Бангкоке, в результате которого в понедельник, по уточненным данным, пострадали 25 человек, связан с двумя другими аналогичными инцидентами, ранее произошедшими в столице Таиланда. Об этом сообщает газета Nation.

Взрыв прогремел утром на территории больницы Пхрамонгкутклао в приемном покое для военных пенсионеров. Взрывное устройство малой мощности, начиненное гвоздями, а также снабженное таймером, было помещено в обычную вазу для цветов. Как пишет Nation, в приемном покое эта ваза появилась буквально за десять минут до взрыва.

15 мая аналогичное устройство сработало у здания Национального театра в Бангкоке, став причиной ранения двух человек. За десять дней до этого у здания бывшего управления по выпуску государственной лотереи в Бангкоке также произошел взрыв, в результате которого пострадали двое муниципальных служащих.

"Во всех трех случаях использовано однотипное взрывное устройство. За всеми тремя атаками стоит одна и та же группа", - заявил командующий сухопутными войсками Таиланда Чалемчай Ситтхисад. Глава национальной полиции Чактип Чаичинда также согласен, что во всех трех инцидентах "прослеживается один почерк".

Представители правоохранительных органов пока не озвучивали версии относительно причин произошедшего. Однако многие таиландские политики уже поспешили связать последние события с трехлетием военного переворота в Таиланде, который произошел 22 мая 2014 года. Ранее министр обороны Правит Вонгсуван давал указание силовым ведомствам королевства усилить меры безопасности, поскольку существуют "группировки, которые попытаются дискредитировать правительство в годовщину" военного переворота.