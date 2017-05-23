Экс-советник Трампа Стоун назвал выдумкой утверждения о его связях с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун назвал выдумкой утверждения о его якобы имевших место связях с российскими официальными лицами в разгар прошлогодней предвыборной кампании в США. Об этом он заявил в понедельник во время выступления в Майами (штат Флорида), подтвердив также свою готовность публично дать показания по данному делу перед членами Конгресса.

По его словам, "обвинения в тайном сговоре с Россией" являются "газетной уткой и небылицей", а доказательства подобным утверждениям отсутствуют. "Я с удовольствием дам показания. Не нужно присылать мне повесток, я с радостью приду добровольно", - сказал Стоун, выступая перед членами местной общественной организации под названием Клуб женщин-республиканок.

Экс-советник Трампа подчеркнул, что не будет требовать иммунитета и не намерен прибегать к помощи 5-й поправки к Конституции США. При этом Стоун настаивает на том, что слушания должны быть открытыми. "Меня публично оклеветали, поэтому у меня должна быть возможность публично ответить на это", - сказал Стоун, видео выступления которого опубликовала телекомпания CNN.

Ранее CNN сообщила, что Стоун, а также бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт выполнили предписания спецкомитета по разведке Сената Конгресса США, который проводит разбирательство относительно приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании. Так, Манафорт в понедельник направил запрошенные у него документы, а Стоун ответил на вопросы, переданные ему данным комитетом.

Иначе поступил бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Как сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, генерал- лейтенант в отставке принял решение воспользоваться 5-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов, позволяющей отказаться давать показания в Конгрессе, которые могут быть использованы против фигуранта разбирательства.

В феврале этого года газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании и в период взлома серверов Демократической партии США. По словам собеседников издания, общение якобы происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации были названы Флинн, Манафорт, Стоун и бывший советник Картер Пейдж.