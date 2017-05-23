Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-советник Трампа Стоун назвал выдумкой утверждения о его связях с Россией

Международная панорама
23 мая, 7:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

По словам Роджера Стоуна, "обвинения в тайном сговоре с Россией" являются "газетной уткой и небылицей"

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун назвал выдумкой утверждения о его якобы имевших место связях с российскими официальными лицами в разгар прошлогодней предвыборной кампании в США. Об этом он заявил в понедельник во время выступления в Майами (штат Флорида), подтвердив также свою готовность публично дать показания по данному делу перед членами Конгресса.

По его словам, "обвинения в тайном сговоре с Россией" являются "газетной уткой и небылицей", а доказательства подобным утверждениям отсутствуют. "Я с удовольствием дам показания. Не нужно присылать мне повесток, я с радостью приду добровольно", - сказал Стоун, выступая перед членами местной общественной организации под названием Клуб женщин-республиканок.

Экс-советник Трампа подчеркнул, что не будет требовать иммунитета и не намерен прибегать к помощи 5-й поправки к Конституции США. При этом Стоун настаивает на том, что слушания должны быть открытыми. "Меня публично оклеветали, поэтому у меня должна быть возможность публично ответить на это", - сказал Стоун, видео выступления которого опубликовала телекомпания CNN.

Ранее CNN сообщила, что Стоун, а также бывший руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт выполнили предписания спецкомитета по разведке Сената Конгресса США, который проводит разбирательство относительно приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании. Так, Манафорт в понедельник направил запрошенные у него документы, а Стоун ответил на вопросы, переданные ему данным комитетом.

Иначе поступил бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Как сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, генерал- лейтенант в отставке принял решение воспользоваться 5-й поправкой к Конституции Соединенных Штатов, позволяющей отказаться давать показания в Конгрессе, которые могут быть использованы против фигуранта разбирательства.

В феврале этого года газета New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила о многочисленных контактах членов избирательного штаба и переходной команды Трампа с представителями России в разгар предвыборной кампании и в период взлома серверов Демократической партии США. По словам собеседников издания, общение якобы происходило между командой Трампа и широким кругом российских граждан, включавшим "сотрудников разведки и членов правительства". Среди конкретных лиц в публикации были названы Флинн, Манафорт, Стоун и бывший советник Картер Пейдж.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
2
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
3
Взрыв на стадионе в Манчестере. Хроника событий
4
Стивен Сигал получит "дальневосточный гектар" в Приморье
5
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
6
В Москве ожидается "розовое" лето
7
Около стадиона "Манчестер-Арена" прогремели два взрыва
Темы дня
Загрузка...
Реклама