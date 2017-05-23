Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Transparency International призвала Украину создать антикоррупционный суд

Международная панорама
23 мая, 14:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

В организации отметили, что не увидели в суде ни одного из дел против Януковича по поводу коррупции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Валерий Матыцин/ТАСС

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала власти Украины создать антикоррупционный суд для надлежащего расследования дел о коррупционных правонарушениях времен бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом заявил глава организации Хосе Угас на конференции в Киеве.

"Мы не увидели в суде ни одного из дел против Януковича именно по поводу коррупции. Генеральный прокурор вчера нам сказал, что проблема только в судах, и мы принимаем эту позицию, поэтому выдвигаем предложение от глобального представительства организации - выполнить обязательства, предусмотренные в международных договорах и создать антикоррупционный суд на Украине" - сказал он.

В организации подчеркнули, что создание специального суда поможет эффективнее бороться с коррупцией на Украине, поскольку такая система уже дала соответствующие результаты в других странах, таких как Перу и Бразилия. При этом, как отметил глава организации, особенно важным при создании суда является вопрос надлежащего проведения отбора судей. "Возникает очень важный вопрос, каким образом этот суд будет создан и как будут назначаться туда судьи, - сказал Угас. - Наше предложение - назначать их с помощью международных экспертов, которые помогут выбрать действительно независимых и квалифицированных судей".

Создание антикоррупционного суда является прямым обязательством Украины перед международными партнерами и необходимым условием для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Международные партнеры неоднократно призывали Украину не медлить с созданием специального суда по борьбе с коррупцией, однако пока соответствующие решения и законодательная база для создания суда не были приняты.

Кроме того, накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вместо антикоррупционного суда достаточно будет создать специализированную палату судей по коррупционным делам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
18
Теракт в Великобритании: что известно о взрыве на "Манчестер-Арене"
Аварийные службы возле стадиона "Манчестер-Арена"
6
Полиция Манчестера подтвердила, что рассматривает взрыв на стадионе как теракт
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
7
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
Темы дня
Загрузка...
Реклама