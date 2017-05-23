Transparency International призвала Украину создать антикоррупционный суд

КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International призвала власти Украины создать антикоррупционный суд для надлежащего расследования дел о коррупционных правонарушениях времен бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом заявил глава организации Хосе Угас на конференции в Киеве.

"Мы не увидели в суде ни одного из дел против Януковича именно по поводу коррупции. Генеральный прокурор вчера нам сказал, что проблема только в судах, и мы принимаем эту позицию, поэтому выдвигаем предложение от глобального представительства организации - выполнить обязательства, предусмотренные в международных договорах и создать антикоррупционный суд на Украине" - сказал он.

В организации подчеркнули, что создание специального суда поможет эффективнее бороться с коррупцией на Украине, поскольку такая система уже дала соответствующие результаты в других странах, таких как Перу и Бразилия. При этом, как отметил глава организации, особенно важным при создании суда является вопрос надлежащего проведения отбора судей. "Возникает очень важный вопрос, каким образом этот суд будет создан и как будут назначаться туда судьи, - сказал Угас. - Наше предложение - назначать их с помощью международных экспертов, которые помогут выбрать действительно независимых и квалифицированных судей".

Создание антикоррупционного суда является прямым обязательством Украины перед международными партнерами и необходимым условием для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Международные партнеры неоднократно призывали Украину не медлить с созданием специального суда по борьбе с коррупцией, однако пока соответствующие решения и законодательная база для создания суда не были приняты.

Кроме того, накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что вместо антикоррупционного суда достаточно будет создать специализированную палату судей по коррупционным делам.