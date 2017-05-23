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Каталония официально запросит Мадрид начать переговоры по референдуму о независимости

Международная панорама
23 мая, 16:04 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

В региональном правительстве сообщили, что речь идет о плебисците, "в ходе которого каталонцы с помощью своего голоса смогут решить политическое будущее" автономной области

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МАДРИД, 23 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Власти Каталонии договорились официально запросить у испанского правительства во главе с Мариано Рахоем начать переговоры по положениям и условиям референдума о независимости автономии. Об этом заявила представитель регионального правительства Неус Мунте.

По ее словам, речь идет о плебисците, "в ходе которого каталонцы с помощью своего голоса смогут решить политическое будущее" автономной области. В ближайшие дни данный запрос будет направлен Рахою. На свою петицию местные власти рассчитывают получить "конкретный ответ", уточнила Мунте.

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке пиренейского королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании до сентября текущего года. Вслед за этим Конституционный суд королевства аннулировал действие данного документа.

В понедельник газета El Pais сообщила, что у властей Каталонии готов проект закона, в котором говорится о намерении руководства области объявить о независимости незамедлительно в одностороннем порядке, если правительство Рахоя не позволит провести референдум о выходе из состава Испании. В случае организации плебисцита власти автономии собираются вынести на него следующий вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?" Сепаратисты рассматривают в настоящий момент две даты для возможного референдума: 24 сентября и 1 октября текущего года.

Мадрид неоднократно заявлял, что не позволит провести плебисцит, поскольку он посягает на единство и целостность королевства.

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