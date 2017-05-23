Разведка США считает, что Россия продолжит военную модернизацию

ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Разведка США считает, что Россия будет продолжать военную модернизацию. Директор национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил об этом во вторник на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил Конгресса США, посвященных глобальным угрозам для Америки и ее интересов.

"Это будет одним из ключевых (российских) национальных приоритетов, даже в условиях когда кумулятивный эффект для экономики от низких цен на нефть, санкций и системных проблем служит тормозом для ключевых военных целей", - сказал он.

В докладе национальной разведки, подготовленном к слушаниям, Россия характеризуется как одна из угроз для США. В частности, об этом говорится в разделе о кибербезопасности. В документе также содержится обвинение Москвы в нарушении договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Как сообщил в своем докладе Коутс, американская разведка исходит из того, что Россия в 2017 году будет проводить более наступательную политику в мировых делах. "Россия в 2017 году будет проводить более наступательную политику в мировых делах, будет более непредсказуемой в своем подходе к США и более авторитарной в своей внутренней политике", - говорится в докладе.

Также спецслужбы США полагают, что у РФ мало шансов на быстрый экономический рост. "В 2017 году Россия, скорее всего, выйдет из двухлетнего экономического спада, но перспективы мощного оздоровления невелики", - сказал Коутс. Ссылаясь на коммерческие прогнозы, он заявил, что Россию вероятно ждет рост на 1,3% ВВП в 2017 и на 1,7% ВВП в 2018 годах.

Про вмешательство в выборы

Коутс также заявил, что Россия вмешивается в выборы "по всей Европе". "Мы рассматриваем любую возможность, чтобы привлечь Россию к ответственности, и мы в настоящее время изучаем, какие действия можем предпринять", - сказал он. "Россия вмешивалась в наш избирательный процесс... ФРГ сталкивается с тем же, Великобритания сталкивается с тем же, мы видим, что это происходит по всей Европе", - утверждал Коутс.

Оппозиционная Демократическая партия и близкие к ней американские СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг предполагаемого российского вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Президент США подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из национальных силовых структур.

В Москве на самом высоком уровне не раз отвергали заявления о том, что Россия пыталась вмешиваться в предвыборные процессы в США. Президент РФ Владимир Путин 27 октября 2016 г., выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", причислил разговоры о российском влиянии на выборы президента США к числу "мифических, придуманных проблем" и назвал их "истерией". Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно заявлял об усталости от сообщений о "вмешательстве России в выборы США". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января 2017 г. комментируя выводы американских спецслужб, назвал их "беспочвенными" и "любительскими"; в Москве "серьезно устали" от подобной "охоты на ведьм", добавил он.

Цели на Украине останутся неизменными

По словам Коутса, разведка США исходит из того, что "стратегические цели Москвы на Украине" в нынешнем году "остаются неизменными". По его утверждению, цели России заключаются в том, чтобы "сохранять долгосрочное влияние на Киев и срывать попытки Украины интегрироваться в западные институты". "Москва скорее всего будет продолжать давление на Киев по многим каналам, включая действия на востоке Украины", - сказал он, обвинив при этом РФ в поставке вооружения ополченцам Донбасса.

Коутс также приписывал России попытки экономического и политического влияния на Украину.

Москва неоднократно на разных уровнях заявляла, что не вмешивается во внутри- и внешнеполитические дела Украины. Так, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия хочет видеть в Украине "доброго соседа, предсказуемого, цивилизованного партнера, живущего в мире, прежде всего, с самими собой", но для этого в Киеве должны прийти к пониманию неизбежности выполнения своих обязательств по минскому комплексу мер по урегулированию ситуации в Донбассе. Он назвал "недопустимым затягивание украинского кризиса и настойчивое желание обвинить в этом кого бы то ни было, прежде всего Россию".

Про минские соглашения

Разведка США исходит из того, что готовность действующих властей Украины к компромиссу для выполнения минских договоренностей ограничена, сказал Дэниел Коутс. По его словам, в настоящее время ситуация на Украине складывается таким образом, что нежелание делать политические уступки России "будет ограничивать готовность и способность Киева к компромиссу, затрудняя перспективы выполнения минских договоренностей".

Он добавил, что "идущая на Украине борьба за реформирование коррумпированных институтов определит, сможет ли страна оставаться на европейском пути или вновь падет жертвой распрей в ее собственной элите, а также российского влияния".

В Москве неоднократно указывали на то, что Россия является одним из гарантов выполнения минских соглашений, а не стороной конфликта в Донбассе.

Так, в декабре 2016 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "единственным способом начать это движение в сторону урегулирования - это чтобы Киев начал выполнять минские соглашения". "Мы категорически не согласны с постановкой вопроса, когда некоторые наши партнеры говорят, что, якобы, Москва должна делать какие-то шаги в плане реализации минских договоренностей. Москва не является участницей этого конфликта. минские договоренности должны выполняться со стороны представителей Донбасса и Киева", - отметил он.

Молдавия будет балансировать между РФ и Западом

Разведка США исходит из того, что Молдавия будет стараться балансировать между Россией и Западом, заявил Коутс. "Молдавия, скорее всего, будет стараться уравновешивать свои отношения с Россией и Западом, а не пытаться произвести крупный сдвиг на одном из этих направлений", - говорится в докладе Коутса, подготовленном к слушаниям.

"Правительство Молдавии почти наверняка будет стремиться к реализации соглашения об ассоциации с ЕС, несмотря на избрание (в Молдавии - прим. ТАСС) более пророссийски настроенного президента", - указывается в документе.

По мнению разведки США, "переговоры об урегулировании ситуации вокруг отколовшегося региона, Приднестровья, будут продолжаться, но любой прогресс, скорее всего, будет ограничен кругом сравнительно меньших (по своему значению) вопросов".