Украина из-за долгов перед ВОЗ не сможет участвовать в выборах директора организации

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ЖЕНЕВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков, Инна Финочка/. Делегаты от Украины не смогут принять участие в выборах нового генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за имеющейся у страны задолженности перед организацией. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ВОЗ.
"186 стран примут участие в голосовании. Участие 4 стран приостановлено, потому что они не погасили задолженность по взносам: это Украина, Центральноафриканская Республика, Коморские острова и Гвинея-Бисау", - сообщили в пресс-службе.
В ВОЗ также уточнили, что Сомали во вторник утром урегулировала вопрос с задолженностью. "Сомали сегодня утром восстановила свои права, потому что урегулировала вопрос с задолженностью", - уточнили ВОЗ.
Процедура выборов началась в 14.00 по местному времени (15.00 по Москве) с презентаций программ кандидатов на пост директора. Для избрания новому директору необходимо набрать 2/3 голосов. Как уточнили в пресс-службе ВОЗ, может потребоваться до четырех этапов голосования, поэтому окончательно решение может быть принято уже глубокой ночью.
На данный момент все три кандидата на пост нового генерального директора ВОЗ выступили с обращениями к 70-й Всемирной ассамблее здравоохранения. В свою очередь члены делегаций уже приступили к закрытому голосованию.
Первым с обращением к ассамблее выступил доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Он получил образование в Эритрее и Великобритании, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял Министерство здравоохранения Эфиопии. В своем выступлении он сделал акцент на обеспечении доступа к медицинской помощи всех слоев населения, сокращение предотвратимых смертей детей, а также на повышении скорости реагирования ВОЗ на чрезвычайные ситуации.
"Я отказываюсь принять тот факт, что люди должны умирать только потому, что они бедны. И я посвятил свою жизнь улучшению здоровья", - сказал он.
Далее последовало выступление доктора Дэвид Набарро, представителя от Великобритании. Набарро подчеркивал свой опыт деятельности в руководящих структурах ВОЗ во время чрезвычайных ситуаций, связанных в частности с эпидемией Эболы, а также рассказывал, что много ездил и встретился с более 100 министрами.
Он также отметил, что в случае его избрания, работа ВОЗ будет строится на принципах "гуманизма и солидарности", а основными векторами развития станут борьба с чрезвычайными ситуациями, неравенством женщин, инфекционными заболеваниями и сокращение бремени неинфекционных заболеваний.
"Можно сказать, что по неинфекционным заболеваниям сейчас практически пандемия. Здравоохранение проигрывает в борьбе с неинфекционными заболеваниями", - пояснил Наварро. По его словам, половину руководящих должностей, в случае его избрания директором, займут женщины.
К ассамблее ВОЗ обратилась также доктор Санья Ништар, представитель Пакистана. Она отмечала свой опыт работы, знание нужд здравоохранения в развивающихся странах. Кроме того, Ништар - первая в истории Пакистана женщина-кардиолог.
"Я работала в полевых, военных условиях, сама залечивала, зашивала раны", - сказала она. Основным принципом своей работы Ништар назвала добросовестность.
Генеральный директор - главное административное и техническое должностное лицо в ВОЗ. Он осуществляет контроль за международной деятельностью организации в сфере здравоохранения.
К нынешним выборам привлечено большое внимание, поскольку роль руководителя в ВОЗ традиционно высока. От него действий зависит результативность борьбы с многочисленными вызовами, стоящими сейчас перед мировым здравоохранением. Это наглядно продемонстрировали минувшие 10 лет, в течение которых ВОЗ возглавляла Маргарет Чэнь. На это время пришлись вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, лихорадки Зика и других опасных недугов, потребовавших мобилизации сил и средств.