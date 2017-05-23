Рада ликвидировала Комиссию по делам бывших партизан ВОВ в пользу комиссии по делам ОУН

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Парламент Украины принял постановление о ликвидации Комиссии по делам партизан Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. при Верховной раде с целью создания новой, учитывающей интересы также бывших членов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). За соответствующий документ во вторник проголосовали 229 депутатов из 226 необходимых.
"Необходимо устранить социально-правовую дискриминацию, когда государство обеспечивает социальные нужды и чтит только партизан, боровшихся за установление советского режима на Украине, зато подвиг борцов Украинской повстанческой армии, подпольщиков Организации украинских националистов, представителей других формирований на государственном уровне забыт", - такие аргументы в пользу ликвидации комиссии указаны в пояснительной записке к постановлению.
Авторы документа утверждают, что работа комиссии шла вразрез с Конституцией Украины.
Постановление предполагает создание "нового специализированного подразделения по делам бывших партизан в составе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) Министерства социальной политики Украины". Кроме того, документом заявлена необходимость проведения проверки государственных учреждений, "деятельность которых противоречит законодательству", и их реорганизацию.
Основным автором инициативы является член Радикальной партии Юрий Шухевич - сын украинского националиста Романа Шухевича, который в годы Великой Отечественной войны был на службе у нацистов в звании гауптштурмфюрера (капитана) СС. Являлся одним из командиров подразделения "Нахтигаль", в декабре 1943 года был назначен главнокомандующим Украинской повстанческой армии.