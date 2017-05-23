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Экс-глава ЦРУ не знает о попытках Трампа повлиять на расследование ФБР по Флинну

Международная панорама
23 мая, 18:58 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Джон Бреннан подчеркнул, что ни один из сотрудников разведслужб не говорил ему о таких действия президента США

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Экс глава ЦРУ Джон Бреннан не знает о приписываемых президенту США Дональду Трампу попытках повлиять на расследование ФБР в отношении своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. С таким утверждением он выступил на посвященных расследованию по России слушаниях в спецкомитете Палаты представителей Конгресса США по разведке.

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"Я не знаю", - отметил он, отвечая на вопросы конгрессменов о вмешательстве Трампа в разбирательство бюро. Бреннан, покинувший пост директора ЦРУ 20 января, подчеркнул, что ни один из сотрудников разведслужб не говорил ему о таких действия американского лидера.

Законодатели спрашивали по поводу опубликованной в газете The New York Times (NYT) статьи о том, что президент перед увольнением Джеймса Коми с поста директора ФБР просил его прекратить расследование в отношении Флинна. Издание ссылалось на служебную записку, якобы составленную Коми после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Президент и его помощники не раз заявляли, что эти утверждения NYT не соответствуют действительности.

В марте газета Wall Street Journal сообщила, что Флинн до назначения на должность помощника президента США по национальной безопасности сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс. Издание утверждало, что в декабре 2015 года телекомпания RT якобы заплатила Флинну порядка $34 тыс. за участие в организованной ею в РФ конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.

Флинн занял пост помощника Трампа по вопросам национальной безопасности в январе 2017 года, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
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