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Президент Филиппин ввел военное положение в провинции, где идут столкновения с ИГ

Международная панорама
23 мая, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао, где идут вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки "Мауте". Бой между силовиками и террористами продолжается.

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон, сообщило агентство со ссылкой на официальный источник в армии Филиппин.

Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.

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Дутерте, Родриго
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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