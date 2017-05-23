Президент Филиппин ввел военное положение в провинции, где идут столкновения с ИГ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао, где идут вооруженные столкновения между военными и боевиками из группировки, связанной с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.

В городе Марави провинции Минданао военные блокировали квартиру, в которой находятся около 15 вооруженных боевиков группировки "Мауте". Бой между силовиками и террористами продолжается.

По данным спецслужб, среди боевиков, блокированных военными в Марави, находится главарь другой экстремистской группировки, "Абу Сайяф" Иснилон Хапилон, сообщило агентство со ссылкой на официальный источник в армии Филиппин.

Группировки "Мауте" и "Абу Сайяф" присягнули на верность ИГ.