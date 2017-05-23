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По делу о трагедии 2 мая в Одессе появились еще двое подозреваемых

Международная панорама
23 мая, 19:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

Прокуратура Одесской области уже согласовала сообщение об открытии уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Одессы и 58-летнего жителя Черноморска Одесской области

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Совместная группа из прокуроров и следователей полиции идентифицировала еще двух активных участников беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе на Греческой площади. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Правоохранители провели портретную экспертизу, исследовали видеоматериалы с камер наблюдения и обнаружили еще двоих активных участников майских беспорядков: 37-летнего жителя Одессы и 58-летнего жителя Черноморска Одесской области", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, прокуратура Одесской области уже согласовала сообщение об открытии уголовного дела в отношении этих граждан. "После их официального вручения прокуратура обратится в суд с ходатайством о задержании, избрании меры пресечения и объявлении в розыск", - пояснили в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что с начала 2017 года по делу были допрошены в качестве свидетелей более 70 человек, было проведено девять дополнительных осмотров мест, где происходили массовые беспорядки для выявления дополнительных доказательств.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Власти признали зачинщиками беспорядков 22 человека, арестовав исключительно сторонников "антимайдана".

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