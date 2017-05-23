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Тиллерсон: бюджет Госдепартамента нацелен на борьбу с терроризмом и коррупцией

Международная панорама
23 мая, 20:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По словам госсекретаря, данный бюджет отвечает современным реалиям, он позволит Госдепу и USAID быстро адаптироваться к меняющемуся миру

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ВАШИНГТОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Проект бюджета Госдепартамента США на 2018 финансовый год (начинается 1 октября 2017 года) позволит ведомству и далее противостоять терроризму и коррупции в мире. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря страны Рекса Тиллерсона.

"Этот бюджет отвечает реалиям мира 21-го столетия, он позволит Госдепартаменту и USAID (Агентство США по международному развитию) быстро адаптироваться к меняющемуся окружению в мире", - утверждает Тиллерсон. По его словам, заложенные в проекте бюджета Госдепа статьи "поддержат наши усилия, направленные на разгром ИГИЛ (прежнее обозначение запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"), других террористических организаций, а также на противодействие нелегальной миграции".

"Этот бюджет также подкрепляет наше стремление побороть коррупцию и реагировать на угрозы, стоящие перед эффективными правительствами", - добавляет Тиллерсон.

Высокую оценку предложенному администрацией Дональда Трампа бюджету дала во вторник и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. По ее словам, программа расходов предусматривает продолжение финансирования программ внешней помощи, одновременно "отражая реальность, которая состоит в том, что ресурсы не бесконечны". Она выразила уверенность в том, что Соединенные Штаты "будут оставаться лидером в оказании гуманитарной помощи" самым уязвимым жителям планеты, и тем самым усилят свое влияние в мире. "Однако мы должны пересмотреть то, как мы выделяем средства, и заставить международные организации отчитываться, дабы убедиться, что деньги налогоплательщиков расходуются с умом", - говорится в письменном заявлении Хейли.

Согласно материалам, распространенным Госдепартаментом, в 2018 году может быть сокращено финансирование, выделяемое на работу со странами Европы и Евразии. Если в 2017 году эта цифра достигнет $494 млн 844 тыс., то на 2018 финансовый год запрошено $470 млн 572 тыс. То есть, сокращение составит более 24 млн.

При этом в пояснительных материалах подчеркивается, что Госдепартамент продолжит настаивать на выполнении Минских договоренностей, от этого, а также от "возвращения Украине" Крыма зависит снятие санкций с РФ. Кроме того, США будут и далее поддерживать проведение реформ на Украине, в Грузии и Молдавии.

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