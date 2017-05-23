В Харькове участника акций антимайдана приговорили к шести годам тюрьмы

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Киевский районный суд города Харькова приговорил к шести годам лишения свободы лидера движения "Юго-Восток" Юрия Апухтина, который весной 2014 года был одним из руководителей местного "антимайдана". Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.
"Суд признал Апухтина виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью один статьи 294 (массовые беспорядки) и частью три статьи 109 (призывы к свержению конституционного строя) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По данным агентства, суд признал доказанным тот факт, что "Апухтин 8 апреля 2014 года публично призывал к погрому автобусов с украинскими правоохранителями, которые осуществляли охрану общественного порядка на площади Свободы и в здании Харьковской областной государственной администрации, во время нескольких митингов призвал не признавать действующую власть и организованно бороться против нее, добиваясь федерализации государства и создания административного образования, в которое должны были войти южные и восточные области Украины". Суд по совокупности данных фактов назначил Апухтину наказание в виде 6 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу установил ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев - до 22 июля. Адвокат обвиняемого заявил, что защита обжалует приговор Киевского райсуда Харькова.
В феврале 2014 года после государственного переворота и отстранения Виктора Януковича от власти на Украине, на востоке страны, в частности, в Харькове, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. Противостояние в городе между противниками и сторонниками "евромайдана" сопровождалось мирными демонстрациями, а затем попытками захватить здание обладминистрации с обеих сторон.
События 6 и 7 апреля 2014 стали апогеем противостояния в Харькове - после массовых беспорядков противники "майдана" захватили администрацию и провозгласили Харьковскую народную республику (ХНР). Несмотря на сильные пророссийские настроения в регионе, сторонники ХНР потерпели поражение. Спецподразделения министерства внутренних дел Украины освободили административное здание. Позже были задержаны 65 человек.